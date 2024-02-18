الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير: تطبيقات السوق السوداء دفعت بعض الأشخاص لشراء الدولار

الدولار
الدولار

أكد أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن تطبيقات السوق السوداء دفعت بعض الأشخاص لشراء الدولار من هذه السوق، كما أنها سهلت عليهم خلال الفترة الأخيرة تداول الدولار بيع وشراء بالأسواق ولكن الحكومة تعمل لإنهاء هذه الحركة من خلال عمليات الضبط المتكررة.

وأضاف «معطي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المتحكمين في أسعار السوق السوداء يستغلون التطبيقات للوصول للأسعار التي يريدون تحقيقها.

أوضح أنه تم ضبط 74 مليون جنيه تم تداولها خلال 3 أيام فقط، مشددًا على أن غلق التطبيق ليس نهاية أزمة الدولار في السوق السوداء، موضحًا أن الدولة قادرة على حل الأزمة ولابد من أن يكون هناك حلول أخرى بالتوازي مع غلق التطبيقات التي تتاجر بالدولار.

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