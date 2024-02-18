الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سماح أبوبكر تروى لـ"الشاهد" كواليس جلسة خاصة مع ذوى الإعاقة بمعرض الكتاب

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت سماح أبو بكر، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إنه: "قبل أيام قليلة، دعتني الدكتورة إيمان كريم لحضور فعالية في معرض القاهرة للكتاب بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت ورشة بجناح المجلس بحضور عدد من الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال أصحاء، ودمجناهم سويا في جلسة عملية طويلة".

وأضافت "أبو بكر"، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "شاهدت ردود الأفعال بين الأطفال ذوي الإعاقة والأصحاء بشكل مباشر، واكتشفت أنهم يكملون بعضهم البعض، ولم يشعر أطفال ذوي الإعاقة بأنهم مختلفين عن الآخرين، بل قاموا بتنفيذ أعمال يدوية من الخوص بشكل ضخم للغاية، وذلك يدل على الصبر الشديد الذي يمتلكونه، كما أن هذه الأشياء لا يستطيع صنعها إلا صنايعية مخضرمين".

وتابعت: "الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم ملكات مختلفة تمامًا عن الأسوياء، ويجب دائمًا أن نرشدهم إلى أن ما تعرضوا إليه ليس نهاية العالم، بل من الضروري تنمية وعيهم حول كيفية التعامل مع ذلك الأمر، بالإضافة إلى أهمية عدم رؤيتهم لنظرة الشفقة في أعين الأسوياء".

سماح أبو بكر ذوي الإعاقة معرض القاهرة للكتاب أدب الطفل الأطفال ذوي الإعاقة الشاهد محمد الباز

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارتان لقوات الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة (فيديو)

عاجل.. "صحيفة إسرائيلة": شرط أمريكى قبل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

عاجل.. القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق النار على مدينة رفح الفلسطينية (فيديو)

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج