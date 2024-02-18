سماح أبوبكر تروى لـ"الشاهد" كواليس جلسة خاصة مع ذوى الإعاقة بمعرض الكتاب

قالت سماح أبو بكر، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إنه: "قبل أيام قليلة، دعتني الدكتورة إيمان كريم لحضور فعالية في معرض القاهرة للكتاب بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت ورشة بجناح المجلس بحضور عدد من الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال أصحاء، ودمجناهم سويا في جلسة عملية طويلة".

وأضافت "أبو بكر"، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "شاهدت ردود الأفعال بين الأطفال ذوي الإعاقة والأصحاء بشكل مباشر، واكتشفت أنهم يكملون بعضهم البعض، ولم يشعر أطفال ذوي الإعاقة بأنهم مختلفين عن الآخرين، بل قاموا بتنفيذ أعمال يدوية من الخوص بشكل ضخم للغاية، وذلك يدل على الصبر الشديد الذي يمتلكونه، كما أن هذه الأشياء لا يستطيع صنعها إلا صنايعية مخضرمين".

وتابعت: "الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم ملكات مختلفة تمامًا عن الأسوياء، ويجب دائمًا أن نرشدهم إلى أن ما تعرضوا إليه ليس نهاية العالم، بل من الضروري تنمية وعيهم حول كيفية التعامل مع ذلك الأمر، بالإضافة إلى أهمية عدم رؤيتهم لنظرة الشفقة في أعين الأسوياء".