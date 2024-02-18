الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية تهدد العالم.. خبير اقتصادي يوضح (فيديو)

الدكتور أحمد السعيد
الدكتور أحمد السعيد

قال الدكتور أحمد السعيد، الخبير الاقتصادي، إن هناك 22% من المواطنين تحت خط الفقر في لندن، وذلك وفقا  للتقارير الرسمية التي أصدرتها الحكومة البريطانية، والجميع هناك يتساءل حول الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الوزراء البريطاني، وأسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المفترض أن انسحاب بريطانيا سيساعدها في مواجهة أزمة التضخم الأوروبي والبطالة.

وأضاف السعيد، خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز، أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما زال الوافدين يترددون على الدولة البريطانية، كما تتعرض المنتجات لتضخم أكبر بسبب تعطل الواردات وسلاسل الإمدادات من أوروبا، وبالرغم من اتخاذهم قرارات حول فحص وتحليل الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم لا يتسطيعون تطبيق ذلك حتى وقتنا الحالي.

وتحدث، عن الوضع الاقتصادي في ألمانيا، موضحا أنها تعاني من انكماش اقتصادي منذ عام 2023، وتتعرض لخسائر عديدة، وتعاني من ندرة الاعتماد على خط الغاز الذي يأتي من روسيا، حتى تستطيع التصنيع بتكلفة رخيصة، ما جعل الاعتماد الكلي اللآن على الغاز المسال الأمريكي، الذي يعرضها لتكاليف باهظة بسبب شحنه وإذابته، فمن المستحيل أن يكون منافسا للغاز الروسي.

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