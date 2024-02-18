الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان هدفه متابعة جهود توفير السلع الأساسية، واستعراض ما سيتم خلال المرحلة المقبلة من إقامة معارض "أهلا رمضان"، ومبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30%، وعن توفير المكون الدولار، أكد أن البنك المركزي سيعمل على توفير وتدبير المكون الدولاري، سواء لاستيراد السلع الغذائية الأساسية أو الإفراج عن  مدخلات الإنتاج الأساسية للمصانع اللازمة لتصنيع السلع الغذائية.

محمد الحمصاني مجلس الوزراء مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء السلع الأساسية اهلا رمضان رمضان كلنا واحد صالة التحرير عزة مصطفى

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