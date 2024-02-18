كيف قدمت "دراما المتحدة" صورة الطفل المصرى بشكل أفضل؟.. سماح أبوبكر توضح لـ"الشاهد"

قالت سماح أبو بكر، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن: "صورة الطفل في الدراما حاليا أصبحت مختلفة كثيرا عن الماضي، وتطورت بشكل أفضل للغاية، وذلك ظهر مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي قدمت بطولته الفنانة منى ذكي، وأشار إلى إيجابية الأطفال الصغار، ويرجع الفضل في ذلك إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي عملت على تطوير الدراما المصرية".

وأضافت أبو بكر، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "في فترة من الفترات الماضي، كانت تقدم صورة الطفل في الدراما المصرية وهو يقول كلام أكبر من سنه، لمجرد نزع الضحكات من الجمهور، وذلك أسوأ شئ ممكن أن يحدث، لأنك تساعد في تجاوز الطفل لسنه الطبيعي، ومن ثم لن تستطيع السيطرة عليه".

وتابعت: "أطفال التوحد تحديدا لديهم ملكات غير طبيعية، وذلك ما ناقشه مسلسل "حالة خاصة"، الذي قدم بطولته الفنان طه دسوقي، من خلال تسليط الضوء على مميزات أطفال التوحد، وكفيفية تنمية هذه المواهب، الأمر الذي سيؤثر بشكل إيجابي كبير في الأطفال الذين يتابعون العمل الدرامي".