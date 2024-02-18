عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن نتائج اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم لبحث موضوع قانون التصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأملاك العامة.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن الحكومة تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بتسهيل الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عمليات التصالح مع المخالفين، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع حدوث أي مخالفات جديدة.

وأوضح أن اللائحة تحدد الشروط والضوابط والمعايير الخاصة بقانون التصالح، وتجيب على التساؤلات المتعلقة بالتطبيق العملي للقانون، مضيفًا أن اللائحة تنظر في ظروف بعض الحالات الخاصة، وتمنح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض قيمة التصالح أو تقسيطها.

وبخصوص موقف الحكومة من إزالة التعديات على الأراضي، أشار الحمصاني إلى أنه تمت إزالة نحو 4744 حالة من المباني المخالفة على مساحة 954 ألف متر مربع من الأراضي العامة في جميع المحافظات، وكذلك 1438 حالة من التعديات على مساحة 3807 أفدنة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 127 حالة من الاستزراع السمكي المخالف على مساحة 665 فدانًا في محافظة بورسعيد.