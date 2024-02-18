متحدث "الوزراء" يكشف عن موعد الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن البنك المركزي يراعي أولويات الإنفاق، سواء الخاصة بالسلع الغذائية أو الدواء أو السلع التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتمس مدخلات إنتاج أساسية للمصانع، وهذه الأولوية حاليا للإفراج عنها في الموانئ من قبل الجمارك.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه خلال الأيام المقبلة، وقبل شهر رمضان تحديدا، سيتم الإفراج عن البضائع، وسيتم توفير كل السلع الغذائية للمواطنين، والتي ستقضي احتياجاتهم طوال شهر رمضان دون أي أزمة.