العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 19-2-2024 فى مصر

يحرص المواطنون المسافرون إلى خارج مصر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024 في مصر، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم ليسجل في البنك المركزي المصري مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024 في مصر

تنشر “الدستور” في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 19-2-2024.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

اسعار الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 19-2-2024 في البنك المركزي مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمه 30.93 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين، مبلغ 30.75 جنيه للشراء وقيمه 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الإثنين، مبلغ 30.85 جنيه للبيع وقيمه 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند مبلغ 30.85 جنيه للشراء وقيمه 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية في تعاملات اليوم الإثنين 30.85 جنيه للشراء، وقيمه30.95 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الإثنين مبلغ 30.95 جنيه للبيع وقيمه 30.85 جنيه للشراء.

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أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم الإثنين

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين

33 جنيه للشراء.

33.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الإثنين

38.59 جنيه للشراء.

38.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين

99.21 جنيه للشراء.

100.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الإثنين

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.