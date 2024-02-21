الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 21-2 -2024 في البورصة الرئيسية

أعلاف الدواجن
أعلاف الدواجن

شهدت أسعار الأعلاف استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث تعتبر الأعلاف من مدخلات إنتاج الدواجن، والتي تعكس أسعارها علي أسعار الدواجن في الأسواق، ووفقًا إلى تصريحات رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد أن مصر تسورد 90% من الأعلاف من الخارج، وارتفاع الأسعار ينتج عن الأسعار العالمية.

 أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن في بورصة الدواجن واليت جاءت كالتالي في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21-2-2024

أسعار الصويا اليوم الأربعاء 21-2-2024

سجلت أسعارصويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء 21 نوفمبرسعر39000 جنيه للطن صب أرضه، بينما سجلت أسعار صويا 46 % (محلي) 39000 جنيه للطن صب أرضه، كما سجلت أسعار صويا 44 % 38000 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024 حسب آخر تحديث لها

الذرة بـ 13600 جنيه للطن.. استقرار أسعار أعلاف الدواجن والماشية

أسعار الذرة اليوم الأربعاء 21-2-2024

كما سجلت أسعار ذرة صفراء روماني 15400  جنيه للطن صب أرضه، بتراجع 100 جنيه للطن، بينما سجلت أسعار ذرة صفراء بلغاري 15400جنيه للطن صب أرضه، بتراجع 100 جنيه للطن، ذرة صفراء أمريكي 15400 جنيه للطن صب أرضه، بتراجع 100 جنيه للطن، ذرة صفراء صربي 15400 جنيه للطن صب أرضه، بتراجع 100 جنيه للطن، ذرة صفراء أوكرانيجنيه للطن صب أرضه، بتراجع 100 جنيه للطن  ذرة صفراء أرجنتيني 17000 جنيه للطن صب أرضه، بتراجع 500 جنيه للطن ذرة صفراء برازيلي 17000 جنيه للطن صب أرضه، بتراجع 100 جنيه للطن.

أسعار الردة اليوم الأربعاء 21-2-2024

سجلت أسعار ردة ( نخالة )13800 جنيه للطن  معبأ أرضه، بينما سجلت أسعار زيت صويا مكرر 58000 جنيه للطن  صب وصال، زيت صويا منزوع 56000 جنيه للطن صب وصال، بينما سجلت بذرة فول الصويا 36500 جنيه للطن  صب ارضه، كما سجلت كسب عباد 36% سعر 24000 جنيه للطن صب أرضة، كما سجلت أسعار جيلوتين مستورد 60% سعر 47500 معبأ أرضه

أسعار قشر فول الصويا اليوم الأربعاء 21-2-2024

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% سعر 22000 جنيه للطن، بينما سجلت أسعار قشر فول الصويا 11000 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار الأعلاف أسعار ذرة صفراء روماني بورصة الدواجن الأعلاف أسعار ذرة صفراء ذرة صفراء صربي أسعار زيت صويا مكرر

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