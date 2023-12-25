الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ 13600 جنيه للطن.. استقرار أسعار أعلاف الدواجن والماشية

اسعار الاعلاف
اسعار الاعلاف

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا استقرارا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة  أرجنتيني  13800 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة برازيلي 13800 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة أوكراني 12400 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة تركى  12400 جنيه.

أسعار الذرة

وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2400 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية 2000 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 14600 جنيه، وسجل بذرة الصويا SB مستورد 40000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلي 44 % 30000 جنيه، وسجل كسب صويا 46 % محلى 31500 جنيه، وسجل طن كسب صويا مستورد 31500 جنيه.

أسعار فول الصويا

وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 37600 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر صويا فول فات محلى 36800 جنيه أرضه، صويا هاى فات 43 % مستورد 29000 جنيه أرضه، وبلغ سعر صويا هاى فات 43 %  محلي  28000 جنيه أرضه، كما بلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 19500 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين مستورد 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن ردة بران محلي 11200 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين محلى 42500 جنيه.

وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 10550 جنيها الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وبلغ سعر حمل تبن القمح 300 جنيها، وسجل طن أعلاف بادي 22400 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22200 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 22100 جنيه للطن.

 كما سجل طن العلف بادى نامى ب 21500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياضا ب 20200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17 % بـ 20000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % ب 19000 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14 % بـ 18000 جنيه

الذرة ب13800والصويا ب36800جنيه للطن استقراراسعار أعلاف الدواجن

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