البن يتخطى الـ900 جنيه للكيلو.. أسباب الارتفاع الجنوبي في أسعار "مزاج المصريين"

تشهد أسعار البن ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ليتخطى سعر الكيلو لبعض الأنواع منه الـ900 جنيه، مع توقعات بتواصل الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتدور التساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار البن (مزاج المصريين)، وما إذا كانت تلك الزيادة في مصر فقط أما أنها تمتد للعديد من البلدان حول العالم.

أسباب ارتفاع أسعار البن

الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، قال إن دول العالم خاصة المنتجة للبن، شهدت مؤخرًا تغيرات وأحداث متطرفة في المناخ، على رأسها عدم انتظام سقوط الأمطار، أو سقوطه في مواعيد مختلفة، والمرور بموجات احترار.

وأوضح "الشربيني" لـ"الدستور"، أن ذلك يؤدي إلى قصر فترة السكون أثناء فترة الشتاء، ونبات البن يحتاج إلى مدة شهرين على الأقل من السكون حتى ينبت، مشيرًا إلى أن قصر تلك الفترة يؤدي إلى التبكير بالتزهير، ما يتعارض مع مواسم التخصيب التي فيها تهب الرياح محملة بحبوب اللقاح وتساقط الأزهار نتيجة للاحترار.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى قلة الإنتاج من شجر البن في مختلف دول العالم خاصة البرازيل وأثيوبيا، حيث يزرع البن على المرتفعات هناك، وتتسبب الأمطار الحمضية التي تسقط عليه في جلب مزيد من الملوحة على هذه الأشجار، مما ساهم في قلة الإنتاج.

وأضاف أن العالم شهد خلال العام 2023، أشد موجات الحر في تاريخ الكرة الأرضية، حيث وصلت درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية في يوليو الماضي، وكان أحر شهر في تاريخ الأرض خلال العصر الحديث.

ولفت إلى أن كل تلك الأسباب أدت إلى قلة المعروض من البن في السوق العالمين وزيادة الطلب على الكمية المعروضة، وبالتالي ارتفع ثمن البن إلى أسعار كبيرة، تشهدها الأسواق العالمية للبن.

وتابع كل ذلك بالإضافة إلى الحروب القائمة مقل حرب روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى تهديدات في الملاحة الدولية سواء في قناة السويس وغيرها، والتي أدت إلى رفع تكاليف النقل والشحن البحري وانعكس زيادة التكاليف على زيادة أسعار نقل البن.

التغيرات المناخية سبب رئيسي

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن جميع المحاصيل بما فيهم البن تأثرت بسبب التغيرات المناخية، لاسيما موجات الحرارة العالية التي شهدها العالم بسبب منخفض السودان الموسمي.

وأوضح أن العام الماضي وصلت فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، أثرت على إنتاجية البن ورفعت من تكلفة زراعة، بسبب خطورة أشعة الشمس القوية، ما أدى لقلة الإنتاج وزيادة السعر.