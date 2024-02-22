أول تعليق لملك بريطانيا تشارلز عن إصابته بالسرطان

عبّر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أمس الأربعاء، عن تأثره بحجم الدعم الذي تلقاه بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أن رسائل الدعم التي تلقاها "أبكته".

وقال تشارلز، خلال اجتماعه الأسبوعي، مع رئيس الوزراء ريشي سوناك: “تلقيت الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة.. ودفعتني إلى البكاء في معظم الأحيان”، وردّ سوناك: “الجميع يدعمونك”.

وأعلن قصر بكنجهام، في وقت سابق من الشهر الحالي، تشخيص إصابة الملك تشارلز (75 عامًا) بنوع من السرطان.

وتقلّد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهرًا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.

ويعدّ هذا الاجتماع، أول لقاء رسمي مباشر يعقده الملك مع سوناك، منذ الكشف عن إصابته بنوع غير محدد من السرطان.

ويعقد الملك لقاء أسبوعيًا مغلقا مع رئيس الوزراء، ولكن يسمح للكاميرات أحيانًا بتصوير بداية اللقاء.

وذكر قصر بكنجهام أن الملك سيواصل القيام بالمهام الرسمية والورقية في أثناء خضوعه للعلاج من السرطان.

واستهل سوناك اجتماعه مع الملك بالقول إنه من الرائع رؤيته بمظهر جيد جدًا. وردّ تشارلز مازحًا: "إنه خداع بصري".