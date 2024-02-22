الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. غلق باب التسجيل الإلكترونى لاستمارات اختبارات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الإلكترونية للتقدم للامتحانات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024م، وذلك على الموقع الإلكتروني اليوم الخميس، عبر الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/.

وبدأت المدارس الثانوي، في استلام الاستمارات من الطلاب لمراجعة بيانتها وتسليمها للكنترولات لتجهيز بطاقات ارقام جلوس الطلاب استعدادا لعقد اللجان الامتحانية.

ووجهت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وشددت الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

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