الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة خلال الـ96 ساعة

كشفت الهيئة العاملة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم وباقي الأسبوع في مصر بالقاهرة والإسكندرية.

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس اليوم 22 فبراير 2024، مشيرة إلى أنه سيكون طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 13 درجة

ما هي حالة الطقس غدًا الجمعة 23 فبراير؟

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس دافئ نهارًا، مائل إلى البرودة ليلًا على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية، مع سقوط أمطار غزيرة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 12 درجة مئوية، وسرعة الرياح سجلت 20 كيلومترًا في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط 1.5 متر، على أنّ يكون اتجاهها شمالية غربية وتكون خفيفة إلى معتدلة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تشهد محافظة القاهرة شبورة مائية من 4 الى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس يوم السبت 24 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

طقس يوم الأحد 25 فبراير: