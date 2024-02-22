الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الخميس 22 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس
حالة الطقس

استقرار ملحوظ تشهده حالة الطقس في محافظات الجمهورية مع انتهاء شهر طوبة والدخول في شهر امشير الذي لا يتسم بالبرد الشديد كما في الشهر الذي يسبقه.

 

ننشر في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

حالة الطقس في القاهرة اليوم 
 

يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 

ونوهت الأرصاد في بيانها  لتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية. 

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024

درجات الحرارة في محافظات مصر 

 

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 12

دمياط 19 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

نخل 21 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 20 11

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 20 09

سيوة 20 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 25 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

الشلاتين 26 13

حلايب 24 15

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 23 10

بني سويف 24 09

المنيا 24 08

أسيوط 24 09

سوهاج 25 09

قنا 25 11

الأقصر 26 11

أسوان 30 14

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 28 10 

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فيما يُقال عن أحوال الطقس

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حالة الطقس اليوم الأربعاء.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة حتى يوم الإثنين

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تعرف على تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل

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