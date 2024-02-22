مسلسلات رمضان 2024.. قصة "إمبراطورية ميم" والقائمة الكاملة لأبطاله

بعد الإعلان عن البوستر الدعائي لمسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصدر البحث عن المسلسل على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر موقع "الدستور" قصة مسلسل إمبراطورية ميم والقائمة الكاملة لأبطاله.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على أحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مأخوذ عن الرواية الأصلية والتي تحمل الاسم ذاته، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى أنه تم تقديمها من قبل في فيلم سينمائي في عام 1972، وهو يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد كبير من أبطال الدراما وهم:

خالد النبوي.

حلا شيحة.

نور النبوي.

مايان السيد.

نشوى مصطفى.

محمود حافظ.

هاجر السراج.

محمد محمود عبد العزيز.

إلهام صفي الدين.

إيمان السيد.

نورهان منصور.

ليلى عز العرب.

يارا عزمى.

الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين.

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

بوستر مسلسل إمبراطورية ميم

وطرحت منصة watch it البوستر الجماعى الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى والذي يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، وجمع البوستر النبوى وباقي أبطال العمل، ويأتي ذلك بعد طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، حيث تصدر كل بطل بوستر بمفرده.