لا تتجاهلها.. أعراض تُشير لارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

يطلق على مرض ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"، ويمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم أيضًا، على وظائف الكلى، ويسبب فقدان البصر وفقدان الذاكرة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع hindustan times، هناك علامات وأعراض مقلقة لارتفاع ضغط الدم أثناء النوم لا يجب أن تجاهلها.

علامات وأعراض مقلقة لارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

الشخير

أحد المؤشرات الشائعة لارتفاع ضغط الدم هو الشخير، خاصة إذا كان مصحوبًا بتوقف التنفس، يحدث الشخير عندما يصبح مجرى الهواء مسدودًا جزئيًا، ما يسبب اهتزازات في أنسجة الحلق.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يشير الشخير إلى أكثر من مجرد توقف التنفس أثناء النوم؛ وقد يشير أيضًا إلى تقييد تدفق الدم بسبب ضيق الأوعية الدموية، وهي السمة المميزة لارتفاع ضغط الدم.

أرق

في حين أن العديد من العوامل يمكن أن تساهم في الأرق، مثل التوتر والقلق أو سوء نظافة النوم، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم، ما يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائمًا طوال الليل.

نوم بدون راحة

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الاستيقاظ المتكرر أو النوم المضطرب مؤشرًا على مشاكل مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، حيث إن ارتفاع مستويات ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى استجابة الجسم، ما يسبب الاستيقاظ من النوم.

التبول الزائد

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون التبول أثناء الليل، أو التبول المفرط أثناء الليل، أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات ضغط الدم إلى الضغط على الكلى، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول والحاجة إلى الاستيقاظ عدة مرات للتبول.

صداع

علاوة على ذلك، فإن الشعور بالصداع عند الاستيقاظ أو أثناء الليل يمكن أن يكون أيضًا علامة على ارتفاع ضغط الدم الليلي. يميل الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم إلى أن يكون أكثر حدة في الصباح، حيث يرتفع ضغط الدم بشكل طبيعي أثناء النوم ويبلغ ذروته في ساعات الصباح الباكر.