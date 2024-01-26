قصور القلب وضيق التنفس.. مخاطر انخفاض ضغط الدم عند الاستيقاظ من النوم

يشكل انخفاض ضغط الدم، خطرًا على الصحة، ويرتبط بمخاطر صحية مثل الإصابة بالسكتة الدماغية التي قد تؤدي إلى الوفاة، وكذلك الخرف وإصابة الكلى الحادة، ونقص تروية الكبد، يرتبط انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وهو انخفاض في ضغط الدم عند الوقوف، بزيادة خطر السقوط.

أضرار انخفاض ضغط الدم

وفقًا لموقع helath يُنظر دائمًا إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه خطر على صحة الإنسان، ولكن لم تتم مناقشة الكثير عن انخفاض ضغط الدم على الرغم من أنه يمثل أيضًا خطرًا محتملًا على الصحة، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر المعروفة للسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المبكرة، ومع ذلك، فإن الأضرار المرتبطة بانخفاض ضغط الدم لم يتم التعرف عليها بشكل جيد.

أسباب انخفاض ضغط الدم

وتؤكد الدراسات والأبحاث أن قصور القلب وهو أحد الأسباب وراء انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأفراد، ويشير هذا إلى انخفاض لياقة القلب والأوعية الدموية وكفاءتها بسبب انخفاض النشاط البدني أو الراحة في الفراش لفترة طويلة، وأثناء الخمول، تضعف عضلة القلب، وتتضاءل قدرتها على ضخ الدم.

وهذا يؤدي إلى انخفاض في النتاج القلبي ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس، والتعب، وانخفاض القدرة على تحمل التمارين الرياضية، غالبًا ما يتم ملاحظة عدم تكيف القلب لدى الأفراد الذين يعانون من أنماط حياة خاملة، أو يقيمون في المستشفى لفترات طويلة، أو أولئك الذين يتعافون من المرض أو الجراحة.

ضغط الدم الانتصابي

عندما يكون الجسم في حالة راحة أو عندما يكون الشخص مستلقيًا، يكون القلب في نفس مستوى الدماغ، وقد يعاني نفس الشخص من الدوخة مباشرة بعد الاستيقاظ، ويُعرف هذا باسم انخفاض ضغط الدم الوضعي أو انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

هذه حالة ينخفض ​​فيها ضغط الدم بشكل ملحوظ عند الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء. يؤدي التغيير المفاجئ في الوضعية إلى انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الدوخة أو الإغماء.

تشمل الأسباب الشائعة الجفاف أو بعض الأدوية أو الحالات الطبية الأساسية التي تؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي. قد تشمل الأعراض الدوار، وعدم وضوح الرؤية، والضعف.