يعد مسلسل سر إلهي من ضمن المسلسلات التي ينتظرها عشاق الدراما المصرية خلال الموسم الرمضاني، والمسلسل بطولة الفنانة القديرة "روجينا"، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية "روجينا" في مسلسل سر إلهي

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل سر إلهي الذي يضم مجموعة من ألمع النجوم، ويناقش المسلسل مشكلة الإخوة معًا بسبب المال، لتبدأ احداث المسلسل بشكل تشويقي ومثير.

قصة مسلسل سر إلهي

تدور أحداث قصة مسلسل سر إلهي حول نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

خاصًة بعد تدخل مشكلة الأموال ما بين نصرة وإخواتها، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية "روجينا" في مسلسل سر إلهي

أبطال مسلسل سر إلهي

"سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية "روجينا" في مسلسل سر إلهي

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.