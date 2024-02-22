مسلسلات رمضان 2024.. محمد ثروت يروج لمسلسل "سر الهي"

روج الفنان محمد ثروت لاحداث مسلسله الجديد “سر إلهي”، والمنتظر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ونشر ثروت، بوستر العمل الخاص بشخصيته خلاله وعلق علية قائلًا: "انتظرونا في مسلسل سر إلهي رمضان 2024".

ويجسد ثروت دور زوج روجينا التى تقع فى أزمة كبيرة ويقف بجانبها ويساعدها حتى تتخطى محنتها.

وتدور أحداث قصة مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال سر إلهي

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

ووقع اختيار صناع "سر إلهى" على المطرب حمزة نمرة لغناء تتر المسلسل الذى يتعاون مع الموزع كريم عبد الوهاب الذى تعاقد أيضًا على تقديم الموسيقى التصويرية وموسيقى النهاية أيضًا، وكلمات التتر من تاليف محمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة، ومن المقرر الانتهاء من تسجيلها خلال الأيام المقبلة.