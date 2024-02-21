الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. صُناع "حق عرب" يحتفلون بعيد ميلاد مؤلف المسلسل

حق عرب
حق عرب

احتفل صناع مسلسل "حق عرب" بعيد ميلاد مؤلف المسلسل السيناريست محمود حمدان وهو العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على الفضائيات.

صناع "حق عرب" يحتفلون بعيد ميلاد محمود حمدان

وقام حمدان بنشر مقطع فيديو من احتفال فريق عمل المسلسل بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع (فيسبوك) وعلق على الفيديو قائلًا: "شكرًا لإخواتي وحبايب قلبي فريق عمل مسلسل حق عرب فرحتوني جدًا باحتفالكم معايا بعيد ميلادي، وشكرًا لأخويا النجم أحمد العوضي بإذنك يا رب حق عرب مفاجأة رمضان 2024" .

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وتدور أحداث "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، في إطار تشويقي رومانسي أكشن؛ إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه وهي دور "عرب السويركي" ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب.

ويشارك في بطولة "حق عرب" الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانين، بجانب الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

خدمات المتحدة في رمضان 2024

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

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