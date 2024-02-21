أسبوعان وينتهي تصويره..سيف عريبي يكشف تفاصيل «الغربان» لعمرو سعد

على قدم وساق، يستأنف المخرج ياسين حسن تصوير أحداث فيلمه الجديد “الغربان” والذي يلعب بطولته الفنان عمرو سعد، من أجل إنهاء تصويره قبل انطلاق شهر رمضان المقبل والدخول في إجازة موسم عيد الفطر.

وأكد سيف عريبي منتج العمل في بيان صحفي، أن الفيلم يعد أحد أضخم انتاجات السينما العربية، لما فيه من تفاصيل مميزة من أدوات وأمكان تصوير ومشاركة نجوم كبار خلال أحداثه.

سيف عريبي: “الغربان” تم تصويره في 3 قارات

وقال “عريبي”،: العمل تم تصويره في ثلاثة دول، مصر بأفريقيا، الإمارات وتحديد إمارة ابو ظبي في أسيا، وتم السفر للتصوير في موسكو بروسيا، ليكون العمل متنوع ومتناغم خلال متابعته سينمائيًا.

وعبر سيف عريبي عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو سعد الذي يلعب دور بطولة الفيلم بجانب عدد كبير من النجوم بالاضافة إلى وجود عدد من ضيوف الشرف.

وعن موعد الانتهاء من تصوير الفيلم وعرضه قال:"من المنتظر الانتهاء من تصويره خلال الايام القليلة المقبلة، حيث يتبقى أسبوعين وينتهي تصويره تمامًا ليدخل في مراحل الجرافيك والمونتاج، على أن يتم عرضه في الصيف المقبل".

أبطال وقصة الغربان

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية.

"الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، ومن إخراج ياسين حسن.