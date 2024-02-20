حق عرب.. دراما إنسانية مليئة بالتشويق والصراعات من قلب الحارة المصرية

حالة من التشويق والإثارة صنعها برومو مسلسل «حق عرب»، الذى يعرض فى رمضان المقبل، لدى الجمهور بمجرد عرضه، حيث امتلأ بمشاهد الأكشن والغموض، بشكل جعل المشاهدين متشوقين لمتابعته.

ويتناول العمل العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى ٣٠ حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

ويلعب أحمد العوضى دور البطولة، وهو الفنان الذى فرض نفسه مؤخرًا كنجم شباك فى السينما بعد نجاح تجربة «الإسكندرانى»، وفى التليفزيون، بعد نجاح تجربتين فى رمضان الماضى وقبل الماضى بمسلسلى «اللى مالوش كبير» و«ضرب نار»، الأمر الذى جعل الجمهور ينتظر عمله الرمضانى الجديد الذى يتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.

فى السطور التالية، يتحدث عدد من أبطال العمل لـ«الدستور» حول كواليس التصوير وطبيعة الشخصيات التى يؤدونها.

أحمد العوضى: إتقانى الألعاب القتالية سهل علىّ أداء مشاهد الأكشن

عبّر الفنان أحمد العوضى عن سعادته بالعمل وسط كوكبة كبيرة من النجوم خلال عمله الرمضانى الجديد، الذى وصفه بالمميز على كل الأصعدة، كسيناريو وإخراج وأبطال وشركة إنتاج، لافتًا إلى أن كل مكونات المسلسل ستجعله واحدًا من الأعمال، التى ستبهر المشاهد خلال أيام شهر رمضان المقبل.

وتمنى «العوضى» أن يجد العمل القبول لدى الجمهور، خاصة أن كل فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا، ليخرجه على أفضل شكل ممكن، يليق بالمشاهد المترقب لمتابعة عمل مميز.

وعن مشاهد الأكشن فى العمل، قال: «أنا من عشاق الرياضة ومزاولة الألعاب القتالية، وهذا معروف عنى، سواء من المقربين أو الجمهور، لذا لم أشعر بحالة تعب فى تحضير الشخصية، فهذا أسلوب حياتى اليومية، واعتدت على ذلك منذ سنوات طويلة».

وأضاف: «العمل امتلأ بمشاهد الحركة والقتال، والمؤلف محمود حمدان تولى كتابة المسلسل بشكل مميز وملىء بالتفاصيل، التى تجعل مشاهد الأكشن فى سياقها وفى موضعها، الذى يشكل حالة جيدة فى السيناريو نفسه».

وحول المنافسة فى الماراثون الرمضانى، قال: «المنافسة لا تشغلنى بقدر انشغالى بأن يحب الجمهور العمل، ويجد فيه ما يحلو له، من مقومات تدخل قلبه، كما أننى أؤمن بأن تنوع الأعمال فى صالح الجمهور تمامًا، وفى الأخير جميعنا أصدقاء فى مهنة واحدة، نجتهد ونسعى دائمًا لتقديم الأفضل».

وفاء عامر: تفاصيل الدراما ستنال إعجاب المشاهد

قالت الفنانة وفاء عامر إنها تأخرت كثيرًا فى العمل والتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق، لكن هذه الأمنية تحققت فى مسلسل «حق عرب»، لافتة إلى أنها تأكدت خلال التصوير كيف أنه شخص محترم لأبعد الحدود ومخرج متفوق جدًا، ولديه نظرة مميزة لكل ممثل ولكل مشهد، وهو الأمر الذى يجعلها سعيدة فى «اللوكيشن» خلال التصوير، على حد وصفها.

وعن تعاونها مع «العوضى»، قالت: «أحمد فنان كبير ولديه قلب متسامح وطيب، وأتمنى إن ربنا يوفقه فى العمل، وأنا سعيدة به، وهو فنان ستكون له مكانة كبيرة هذا العام، بفضل مجهوده الكبير هو وكل العاملين فى المسلسل».

وتابعت: «من مميزات العوضى أيضًا أنه لا يغير من نجاح أى فنان، بل العكس تمامًا يحاول أن يظهر الجميع على أفضل شكل ممكن، وأنا مثلما ذكرت سعيدة فى اللوكيشن وأحب التواجد فيه دائمًا، وأشعر بأن العمل سيكون من الأعمال المميزة فى شهر رمضان، وهيطلع منه تفاصيل تعجب الجمهور».

وعن سيناريو العمل، قالت: «محمود حمدان من المؤلفين اللى بيفكرونى بالعظيم أسامة أنور عكاشة، فحمدان لديه طبيعة خاصة فى الكتابة، ويشعر بالمسئولية، وهو ملم ويعلم كثيرًا قيمة الفن، وهذا أسعدنى بشكل غير طبيعى وجعلنى متشوقة للعمل».

وتابعت: «كما أن العمل يضم نجومًا لديهم حالة فنية مميزة، ومنهم دينا فؤاد التى تقدم دورًا جيدًا، وكذلك أحمد عبدالله محمود، إضافة إلى وجود وجوه شابة مميزة للغاية، ويشعرون بالمسئولية، مثل كارولين عزمى ودنيا المصرى وميدو ماهر، الذى يقدم شخصية مميزة للغاية».

سلوى عثمان: الكاتب وزع مساحات الأبطال بحكمة

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها سعيدة بالمشاركة فى «حق عرب»، خاصة أنه التعاون الأول مع النجم أحمد العوضى، مؤكدة أن المؤلف محمود حمدان استطاع أن يكتب العمل بشكل جيد للغاية، وأتقن توزيع مساحات الظهور بين الأبطال بشكل حكيم.

وأضافت أن الحوار الذى كتبه «حمدان» جيد للغاية ويجعل الممثل يخرج أفضل ما لديه لأنه سهل ومنطقى والجمل متماسكة، معتبرة أن المؤلف أحد أبطال المسلسل، لأنه كتب حلقات ستلامس قلوب الجمهور فى شهر رمضان. وتابعت: «العمل سيشد الانتباه منذ الحلقة الأولى، وملىء بكوكبة من النجوم مثل رياض الخولى ووفاء عامر، وحتى الشباب المشاركون صنعوا حالة من البهجة سيلاحظها الجمهور، خاصة دنيا المصرى وكارولين عزمى». وعن التعاون مع «العوضى» قالت: «شعرت بأنه ابنى بالفعل فهو شخص لطيف لأبعد الحدود، والتعاون معه كان ممتعًا، وهناك تفاهم قوى بيننا وأتمنى أن يصل هذا الشعور للمشاهد عند عرض العمل».

واختتمت: «اجتهدنا لنكون صادقين فى مشاعرنا، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، وأن يكلل مجهودنا بالنجاح».

دينا فؤاد:اجتهدنا كثيرًا لتقديم مسلسل يليق بالجمهور

عبّرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «حق عرب»، الذى يضم نخبة من الفنانين الكبار والشباب الواعدين، وأن فريق العمل كان سر موافقتها على الانضمام إلى العمل. وأضافت: «انتظرت فترة طويلة لأجد عملًا يقنعنى بالمشاركة، وهو ما وجدته بعدما قرأت سيناريو محمود حمدان الذى كتبه بطريقة مبدعة، وجذبنى بشخصية حنان الغرباوى، وهى شخصية بها الكثير من التحولات النفسية المركبة الصعبة، التى أعتبرها بمثابة تحدٍ جديد بالنسبة لى».

وعن التعاون مع المخرج إسماعيل فاروق قالت: «العمل تطلب منى مجهودًا كبيرًا ليخرج بأفضل شكل ممكن، فالدور غير طبيعى وملىء بالتفاصيل وأرهقنى نفسيًا وجسديًا، وأود أن أشكر المخرج إسماعيل فاروق الذى ساعدنى فى فهم تفاصيل الشخصية وتكوينها بمساعدة الفنانة الكبيرة وفاء عامر والفنان رياض الخولى»، لافتة إلى أن الفنان أحمد العوضى شخصية محترمة ومجتهد لأبعد الحدود، وسعيدة بالتعاون معه فى المسلسل.

السيناريست محمود حمدان:المسلسل موجّه لرجل الشارع.. والمفاجآت من الحلقة الأولى

أعرب السيناريست محمود حمدان، عن سعادته بالاشتراك مع النجم أحمد العوضى وكامل فريق عمل المسلسل، لافتًا إلى أن العوضى واحد من أكثر الممثلين الذى عمل معهم اجتهادًا، مؤكدًا أنه يبحث طوال الوقت عن النجاح له ولكل العاملين فى المسلسل، كما يبحث عن إرضاء الجمهور طوال الوقت فى كل مشهد، بتقديم مجهود مضاعف وفى وقت قياسى مظهرًا قدرات فنية كبيرة سيراها الجمهور عند عرض العمل.

وعن تفاصيل مشاهد «الأكشن» قال: «المسلسل ملىء بمشاهد الحركة والقتال، ومنذ الحلقة الأولى، لأنه عمل مبنى على التشويق والإثارة بقصة تلامس القلوب، فهو عمل من الشارع إلى الجمهور».

وعن شخصية «العوضى» وتفاصيل قصة المسلسل قال: «العوضى يجسد شخصية عربى السويركى وهو بمثابة الذراع اليمنى للفنان رياض الخولى، الذى يمتلك مغلق خشب مع الفنانة وفاء عامر، ويخوضون صراعات مع الفنان وليد فواز، وتنطلق الأحداث بسخونة شديدة منذ الحلقة الأولى، والعمل اجتماعى شعبى تدور أحداثه فى منطقة المغربلين خلال الفترة الحالية».

واختتم: «أنهيت كتابة حلقات المسلسل باستثناء الحلقة الأخيرة التى سيتم تسليمها خلال شهر رمضان، بعدما يتم الاستقرار على تفاصيلها، وأتمنى أن نحصد النجاح الذى نستحقه فى الشهر الكريم».

وليد فواز: شركة سينرجى وش السعد علىّ.. والسيناريو مبهر

قال الفنان وليد فواز إن تجربة مسلسل «حق عرب» مليئة بالتفاصيل التى تضمن النجاح للمشروع، وعلى رأسها المخرج إسماعيل فاروق الذى يجيد إظهار سمات الحارة الشعبية بطريقة تجعل المشاهد يقتنع بأن ما يراه على الشاشة حقيقى وليس تمثيلًا. وأضاف أن وجود «العوضى» على رأس قائمة أبطال العمل أمر أسعده للغاية، لأنه حقق ما كانا يخططان له منذ فترة وهو الاشتراك سويًا فى عمل درامى. وتابع: «تركيبة الدور الذى أقدمه شدتنى وأقنعتنى بالاشتراك فى المسلسل، ووقعت فى غرام ورق محمود حمدان، فهو كاتب سيناريو يجيد إبهار الممثل والمشاهد، والعمل ملىء بالصراعات الكثيرة التى تحتدم منذ الحلقة الأولى». واختتم: «سعيد بالتعاون مع شركة سينرجى وأعتبرها وش السعد علىّ، والمسلسل هيكون دباح، ومن يشاهد العمل سوف يفهم الكلمة بتفاصيلها».