الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"Watch it" تروج لمسلسل "سر إلهى" ببوستر جديد

روجينا فى مسلسل سر
روجينا فى مسلسل سر إلهي

طرحت منصة Watch it الرقمية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بوستر للنجمة روجينا، من مسلسلها القادم "سر إلهي" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، "انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي على Watch it".


مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

ووقع اختيار صناع "سر إلهى" على المطرب حمزة نمرة لغناء تتر المسلسل الذى يتعاون مع الموزع كريم عبد الوهاب الذى تعاقد أيضًا على تقديم الموسيقى التصويرية وموسيقى النهاية أيضًا، وكلمات التتر من تاليف محمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة، ومن المقرر الانتهاء من تسجيلها خلال الأيام المقبلة.
 

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