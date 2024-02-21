الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مشاهدات قياسية لبرومو مسلسل أحمد العوضى "حق عرب"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

حقق النجم احمد العوضي ردود افعال إيجابية للغاية بعد طرح البرومو الدعائي لمسلسله الجديد “حق عرب”، والذي سيتم طرحه في موسم رمضان المقبل 2024.

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وحقق  البرومو الخاص بالعمل نسب مشاهدة مرتفعه وصلت الى أكثر من 5 مليون مشاهدة في غضون ايام قليلة من طرحه على حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وسط ردود افعال ايجابية للغاية من قبل الجمهور.

 

وتدور أحداث مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، في إطار تشويقي رومانسي أكشن؛ إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه وهي دور "عرب السويركي" ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب.


ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانيين  إلى جانب  الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

خدمات المتحدة في رمضان 2024
وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

 

 

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