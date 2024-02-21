مسلسلات رمضان 2024.. السيناريست محمود حمدان ينتهي من كتابة مسلسل "حق عرب"

عبر السيناريست محمود حمدان، عن سعادته بالاشتراك في مسلسل “حق عرب” مع النجم احمد العوضي وفريق عمل المسلسل.

ولفت إلى أن “العوضي” أحد أكثر الممثلين الذي عمل معهم اجتهادًا، مؤكدًا أنه يبحث طوال الوقت عن النجاح له ولكل العاملين في المسلسل، كما يبحث عن ارضاء الجمهور طوال في كل مشهد بتقديم مجهود مضاعف وفي وقت قياسي مظهرًا قدرات فنية كبيرة سيراها الجمهور عند عرض العمل .

سيناريست مسلسل حق عرب يكشف أسرار مشاهد الأكشن

وعن تفاصيل مشاهد الاكشن، قال حمدان لـ"الدستور" : مسلسل حق عرب ملىء بمشاهد الاكشن فهناك مشاهد حركة وقتال في كل حلقة انطلاقًا من اولى حلقات العمل، المبني على التشويق والاكشن بقصة تلامس القلوب فهو عمل من الشارع الى الجمهور .

قصة مسلسل أحمد العوضي الجديد

وعن شخصية العوضي وتفاصيل قصة مسلسل حق عرب قال :"العوضي يجسد شخصية عربي السويركي وهو شخص يعمل الذراع الايمن للفنان رياض الخولي الذي يمتلك مغلق خشب مع الفنانة وفاء عامر، حيث يخوضوا صراعات امام بطل الشر في العمل الفنان وليد فواز، وتنطلق الاحداث بسخونة شديدة منذ الحلقة الاولى والعمل اجتماعي شعبي تدور احداثه في منطقة المرغبلين خلال الفترة الحالية .



واختتم:"انتهيت من كتابة الحلقات جميعًا ويتبقى الحلقة الاخيرة فقط، سيتم تسليمها خلال شهر رمضان، بعدما يتم الاستقرار على الشكل النهائي للعمل، الذي اتمنى ان يلامس قلوب الجمهور في الماراثون الرمضاني" .

أبطال مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي ويشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.