الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. منصة "Watch it" تروج لـ"الكبير أوي " بصور كوميدية

الكبير اوي
الكبير اوي

روجت منصة "Watch it" لمسلسل “الكبير أوي 8”، وذلك من خلال نشرها صور كواليس المسلسل التي تظهر حالة الكوميديا الشديدة الموجودة في النسخة الجديدة من العمل الأبرز في كل عام على مدار 8 سنوات.

 

Watch it تروج لمسلسل أحمد مكي 

 

ونشرت منصة watch it  أكثر من صورة يظهر فيها شخصيات المسلسل التي يقدمها الفنان أحمد مكي، وهما “الكبير، وجوني، وحزلقوم” بالإضافة إلى شخصية مدرس التي يقدمها النجم محمد سلام وحقق خلالها حالة نجاح شديدة.

وقطع الفنان أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن شوطا كبيرا في التصوير، حيث من المنتظر أن يرفع المخرج أحمد الجندي شعار الفركش خلال أسبوعين، ليتفرغ بشكل كامل لعمليات مونتاج ومكساج الحلقات؛ لتكون جاهزة للعرض.

 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024 |ظهور خاص لأشرف وفزاع وربيع فى الموسم الثامن من الكبير أوى

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 

 

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصا شخصية الكبير.


كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن.


قصة مسلسل الكبير أوي 8 

كما يشهد الجزء الثامن تغييرات في المحتوى الدرامي للعمل بعد أن تمت الاستعانة بعدد من الكتاب الجدد وهم أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، حيث يشاركون في كتابة عدد من حلقات المسلسل تحت إشراف النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي.


أبطال مسلسل الكبير آوي
 

مسلسل "الكبير أوي" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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مسلسلات رمضان 2024|ماذا قال "طبازة" عن مسلسل الكبير أوي 8 ؟

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

 

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