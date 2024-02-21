مسلسلات رمضان 2024.. منصة "Watch it" تروج لـ"الكبير أوي " بصور كوميدية

روجت منصة "Watch it" لمسلسل “الكبير أوي 8”، وذلك من خلال نشرها صور كواليس المسلسل التي تظهر حالة الكوميديا الشديدة الموجودة في النسخة الجديدة من العمل الأبرز في كل عام على مدار 8 سنوات.

Watch it تروج لمسلسل أحمد مكي

ونشرت منصة watch it أكثر من صورة يظهر فيها شخصيات المسلسل التي يقدمها الفنان أحمد مكي، وهما “الكبير، وجوني، وحزلقوم” بالإضافة إلى شخصية مدرس التي يقدمها النجم محمد سلام وحقق خلالها حالة نجاح شديدة.

وقطع الفنان أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن شوطا كبيرا في التصوير، حيث من المنتظر أن يرفع المخرج أحمد الجندي شعار الفركش خلال أسبوعين، ليتفرغ بشكل كامل لعمليات مونتاج ومكساج الحلقات؛ لتكون جاهزة للعرض.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8





ويشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصا شخصية الكبير.



كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن.



قصة مسلسل الكبير أوي 8

كما يشهد الجزء الثامن تغييرات في المحتوى الدرامي للعمل بعد أن تمت الاستعانة بعدد من الكتاب الجدد وهم أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، حيث يشاركون في كتابة عدد من حلقات المسلسل تحت إشراف النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي.



أبطال مسلسل الكبير آوي



مسلسل "الكبير أوي" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

417517811_706968594948893_7427167776508428710_n

417566149_706968571615562_7104393112653541095_n

420170483_706968574948895_1042728445102928642_n

417497746_706968561615563_75257891794688189_n

417471350_706968568282229_2962704829754430475_n