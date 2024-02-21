الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|ماذا قال "طبازة" عن مسلسل الكبير أوي 8 ؟

طبازة
طبازة

ظهر الفنان عبد الرحمن حسن، صاحب شخصية "طبازة" ضمن أحداث مسلسل “الكبير أوي 8”، للنجم أحمد مكي في كواليس التصوير، ليتحدث عن العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

“طبازة” يتحدث من كواليس مسلسل الكبير أوي 8

وقال عبد الرحمن حسن، صاحب شخصية "طبازة"، في الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية لقناة DMC دراما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقًا على مسلسل الكبير أوي 8 : "الكبير مبيقولش على نفسه كبير".

 

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي


قصة مسلسل الكبير أوي 8

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الكبير أوي 8” البرومو التشويقي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024 |ظهور خاص لأشرف وفزاع وربيع فى الموسم الثامن من الكبير أوى

أحداث مسلسل “الكبير أوي 8” 

يشهد الجزء 8 والأخير من مسلسل الكبير أوي، عدة تغييرات في الأحداث كما يتناول العمل العديد من الاسكتشات الكوميدية التي تجذب المشاهدين. 

كما يشهد الجزء الثامن تغييرات في المحتوى الدرامي للعمل بعد أن تمت الاستعانة بعدد من الكتاب الجدد وهم أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، حيث يشاركون في كتابة عدد من حلقات المسلسل تحت إشراف النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي. 

أما عن أحداث المسلسل، فتحتفل قرية المزاريطة بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج ستاند آب كوميدي، ويعيش الكبير “أحمد مكي” في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وتكتشف مربوحة أنها حامل.

أبطال مسلسل “الكبير أوي 8”

وشارك أحمد مكي في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2024 |ظهور خاص لأشرف وفزاع وربيع فى الموسم الثامن من الكبير أوى

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