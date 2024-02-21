بصور من العمل.. "المتحدة" تروج لمسلسل بدون سابق إنذار

طرحت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر فيسبوك، عدة صور من مشاهد مسلسلها الجديد "بدون سابق إنذار"، للفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد والمنتظر عرضه في رمضان 2024 عبر شاشات الشركة.

قصة مسلسل "بدون سابق إنذار"

تدور أحداث المسلسل عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر، 34 عامًا، الذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطر مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الأحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهما بعيد ميلاد عمر.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تمت إصابته بمرض خطير بالدم، ويقرران فورًا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفاجأة للجميع حين لا تتطابق أنسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

أبطال المسلسل

"بدون سابق إنذار" بطولة كل من الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة، إخراج هاني خليفة، إنتاج شركة blue bee، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.