الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. هبة حسن تكشف أسباب متابعتها لمسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

كشفت الفنانة هبة حسن عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد، استعدادًا لعرضه خارج السباق الرمضاني، لافتة أن العمل من تأليف محمد إبراهيم.

وتابعت أنها ستشاهد مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان.

هبة حسن تشيد بمسلسلات مصطفى شعبان في موسم رمضان 

وأكدت هبة حسن في تصريحات لها، أنها تنوي متابعة مسلسل “المعلم ” للنجم  مصطفى شعبان، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وأضافت: " منتظراه جدا، لأني من المعجبين بمصطفى شعبان، وبتمناله التوفيق السنة دي، وتعاوني معه العام الماضي في مسلسل بابا المجال كان مثمرا ومميزا بالنسبالي فهو شخص يحترم كل من يعمل معهم وأستطيع أن أؤكد أن العمل الحالي سيكون من الأعمال الجيدة في شهر رمضان".

وتابعت: "مصطفى شعبان ابن ناس ومحترم ومثقف، وأخلاقه عالية جدا، يعرف يتعامل مع كل الناس، استمتعت جدا بالعمل معاه ، والكواليس معاه أكتر من رائعة، وعن سر إعجابها بـ مصطفى شعبان في بابا المجال، قالت: "بطل العمل وما فيش حد يستأهل أجري وراه".

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أحداث مسلسل المعلم 
 

وتدور أحداث مسلسل المعلم، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، ويحتوي على 30 حلقة، حول "المعلم" ويجسده النجم مصطفى شعبان، الذي يظهر بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى البحرية، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار.


أبطال مسلسل مصطفى شعبان الجديد 


يشارك في بطولة مسلسل المعلم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم مصطفى شعبان، منهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر ريحانة، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثي، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونص ، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مرقس عادل.

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