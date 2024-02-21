مسلسلات رمضان 2024.. عادل حقي يضع الموسيقى التصويرية لـ" المعلم"

كشف مصدر أن الموسيقار عادل حقي، يواصل تأليف الموسيقى التصويرية والفواصل، للعمل الدرامي الجديد "المعلم" الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، تمهيدا لعرضه خلال أيام، مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

تفاصيل تجهيزات عادل حقى لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان

وأفادت المصدر لـ "الدستور" أن الموسيقارعادل حقي، بدأ بالفعل فى صنع الموسيقى التصويرية للعمل، منذ 4 أسابيع بعد عدة جلسات مع المخرج مرقس عادل، والجهة المنتجة، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيناريو والحوار الذي كتبه المؤلف والسيناريست محمد الشواف، وذلك لخلق مادة موسيقية مغايرة للعمل خاصة أنه ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الشعبية، المليئة بالصراعات إلى جانب بعض المشاهد التي تحتوى على الدراما الرومانسية.

وفى سياق متصل، يسعى فريق عمل المسلسل بقيادة المخرج مرقس عادل، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد المتبقية من العمل، خلال الأيام الحالية، إذ وضع المخرج خطة محكمة للانتهاء من التصوير كاملا خلال العشر أيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك فى عدة مناطق متفرقة منها الزمالك، كوبري قصر النيل، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى أحد أسواق السمك الكبرى فى مدينة السويس.

أحداث وقصة مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان

أحداث مسلسل وتدور أحداث مسلسل المعلم، فى إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، ويحتوى على 30 حلقة، حول "المعلم" ويجسده النجم مصطفي شعبان، الذي يظهر بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق الكبرى البحرية، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار.

صناع وأبطال مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

يشارك فى بطولة مسلسل المعلم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم مصطفى شعبان، منهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثى، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مرقس عادل.

الجدير بالذكر أن الموسيقار عادل حقي، تعاون مع كبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي منهم الهضبة عمرو دياب، وأنغام، وأصالة، كما صنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها خيانة عهد للنجمة يسرا، والبرنس للنجم محمد رمضان، وغيرها.