مسلسلات رمضان 2024.. قبل "بابا جه" أغاني قدمها أكرم حسني

يعود أكرم حسني مرة أخري ليتصدر المشهد في مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل “بابا جه” الكوميدي المكون من 15 حلقة.

أغاني قدمها الفنان أكرم حسني قبل مسلسل بابا جه

أغنية ستو أنا

نجح الفنان أكرم حسني في تحقيق مشاهدات كثيرة من خلال أغنيتة الشهيرة ستو أنت والتي تعتبر الأغنية الدعائية لمسلسل مكتوب عليا.



أغنية علي مين يا أسطي



أطلق النجم أكرم حسنى أغنية "على مين يا أسطى" على يوتيوب، وهى الأغنية الدعائية لفيلم العميل صفر، والأغنية من كلمات أكرم حسنى، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج.

أغنية هنهد الدنيا

وتعتبر هنهد الدنيا ثاني أغاني الفنان أكرم حسني في فيلم العميل صفر هنهد الدنيا رقص، على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى في صيف 2023.



أغنية لو كنت

شارك الفنان أكرم حسني، النجمة هيفاء وهبي، أغنية "لو كنت"،في عان 2021، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجهور آنذاك، كما حققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية بسبوسة

ونجحت أغنية بسبوسة رمضان 2018، التي عرضت في مسلسل الوصية التي قدمها الفنان قدم الفنان أكرم حسني، بالتعاون مع عماد كمال وبسنت النبراوي، وتمكن هذا العمل الغنائي من تحقيق نجاح كبير.

أغنية إن جيت للحق

وشارك الفنان أكرم حسني الفنانة مي عمر في مسلسل لؤلؤ حيث قدم شخصية الموسيقار "أشرف جبنة"، وشاركها في أغنية إن جيت للحق.

أغنية أنا العريس

تعتبر أغنية أنا العريس هي ثاني الأغنيات التي أطلقها الفنان أكرم حسني في مسلسله مكتوب عليا رمضان 2022 بعد أغنية "ستو أنا" التي تصدرت تريند "تيك توك" و"تويتر".

أغنية يا عم صيف

وطرح الفنان أكرم حسني فيديو كليب "عم صيف" بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، احتفالاً بموسم صيف 2022.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد، حيث يصبح مقيمًا في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟