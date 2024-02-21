الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "بابا جه" لأكرم حسنى

بابا جه
بابا جه

تتميز دراما رمضان 2024 بالعديد من الأحداث، والعديد من الموضوعات إذا كانت اجتماعية أو كوميدية أوغيرها من الدراما، ويشارك عدد كبير من الفنانيين في دراما رمضان 2024 وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي قصة مسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسني، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين في العمل. 

قصة مسلسل بابا جه في دراما رمضان 2024

 قصة "مسلسل بابا" جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تدور في إطار كوميدي اجتماعي وينتمي إلى الـ15 حلقة، حيث يحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يجسد دوره الفنان أكرم حسني، يعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية، ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

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دور نسرين أمين في بابا جه 

وتشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة المسلسل وتلعب دور زوجة "هشام" وتدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية والمشكلات التي تتعلق بتربية الأبناء، ولكنها تحاول مشتركة معه في التغلب عليها.

أبطال مشاركون في بابا جه 

- أكرم حسني

- نسرين أمين

- سماء إبراهيم

- فريال يوسف

- محمد أوتاكا

- ياسر الطوبجي

بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال، بينهم الطفلة لافينا نادر، التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، كذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين.

طفلة البوستر الدعائي

ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم، وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال، من بينهم الطفلة لافينا نادر، التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

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