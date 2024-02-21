الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طن الذرة تراجع لـ60 ألف جنيه.. انخفاض كبير لأسعار الزيوت بالأسواق اليوم

الزيوت
الزيوت

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام، اليوم الأربعاء، لدى تجار الجملة وشهدت أسعار زيت الطعام حالة من الاستقرار  لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، لدى تجار الجملة، التي شهدت حالة هبوط حاد، في معظم الأنواع لدى تجار الجملة، كما خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 65 و125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم فى مصر

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام، انخفاضًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 60،000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

 ونزل سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 3000 جنيه، مسجلًا 76000 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا تراجعًا بنحو 3000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 75،000 جنيه للطن.

وهبطت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 3000 جنيه، لتسجل عند مستوى 75.000 جنيه للطن، وانخفضت القيمة الشرائية بنحو 9000 جنيه، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 72.000 جنيه للطن.

 

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التموينى اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ65 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منها 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

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