الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024..قصة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تصدر مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني التريند خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد عرض البوستر والإعلان التشويقي للمسلسل، حيث ينتظره عدد كبير من الجماهير، وخلال السطور التالية يستعرض موقع الدستور ابطال وصناع عمل مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن الأعمال الدرامية في رمضان 2024، ويتوقع المتابعين أن يحقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا..

قصة مسلسل بابا جه

تندرج قصة مسلسل بابا جه في إطار كوميدي اجتماعي وينتمي إلى الـ 15 حلقة، حيث يحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يجسد دوره الفنان أكرم حسني، يعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

وتشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة المسلسل وتلعب دور زوجة "هشام"وتدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية والمشكلات التي تتعلق بتربية الأبناء، ولكنها تحاول مشتركة معه في التغلب عليها.

أبطال مسلسل بابا جه

يضم مسلسل بابا جه نخبة من النجوم وهم:

-أكرم حسني

- نسرين أمين

- سماء إبراهيم

- فريال يوسف

- محمد أوتاكا

- ياسر الطوبجى

- ومجموعة من الأطفال من بينهم الطفلة لافينا نادر التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي لمسلسل بابا جه، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين.

نسرين أمين تتحدث عن تفاصيل دورها فى مسلسل "بابا جه" (فيديو)

دراما رمضان 2024.. مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

- ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمى، محمود البزاوى

- تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي 

- إنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ومازال الفنان اكرم حسني يواصل الآن تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم

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