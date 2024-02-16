الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل "بابا جه".. تعرف على قائمة أعمال شركة "ميديا هب" آخر 3 أعوام

بوستر مسلسل بابا
بوستر مسلسل بابا جه

بعد طرح البوستر والبرومو الخاص به، ينتظر الكثير من الجماهير متابعة مسلسل "بابا جه" المنتظر عرضه في رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني.

ومسلسل "بابا جه" هو واحدًا من المسلسلات التي أنتجتها شركة ميديا هب، و هي شركة المسلسلات التي يمتلكها اسم يعد من أكثر الأسماء التي نجدها عقب أشهر الإعلانات المصرية، وهو اسم سعدي- جوهر.

ولعل الكثير من الأشخاص يتساءلون من هذه الشركة وأبرز المعلومات عنها، والحقيقة أن سعدي جوهر ليس شخصًا واحدًا، بل هما شخصان، الأول هو محمد السعدي، والثاني هو إيهاب جوهر.

ومحمد السعدي وإيهاب جوهر هما صديقان، قررا اقتحام أنشطة الدعايا والإعلان من خلال شركة سعدي - جوهر، وهذه الشركة نجحت  في الصعود بشكل كبير، مما جعلها تحصل على أكثر من 100 جائزة في الدعاية والإعلان، كما دخلت عقب ذلك في مجالات عدة منها النشر والاحتفالات، مما جعلهم يفتتحون شركات أخرى من بينها شركة ميديا هب لإنتاج المسلسلات والإعلانات.

وقد استطاعت أن تحصد شركة ميديا هب سعدي - جوهر، جائزة Agency of the year كأفضل وكالة إعلانية في العام، وذلك طبقًا لتصويت الجمهور، عن مجمل أعمالها في الموسم الرمضاني 2023.

وكانت قد أنتجت وكالة ميديا هب سعدي - جوهر، عددًا كبيرًا من الإعلانات الهامة التي عرضت على مدار العام، ولاقت رواجًا كبيرًا بين الجمهور.

كذلك سبق وأن كرمت الجامعة البريطانية المنتج محمد السعدي، رئيس شركة ميديا هب، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هامش فعالية إعلان نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات، وذلك بالجامعة البريطانية.

مسلسلات ميديا هب

و أنتجت شركة ميديا هب - سعدي جوهر، عددًا من مسلسلات الموسم الرمضاني 2023 التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار الموسم، وهم: جعفر العمدة، تحت الوصاية، الصفارة، رسالة الإمام، علاقة مشروعة.

مسلسل جعفر العمدة

إذ استطاع مسلسل جعفر العمدة أن يحقق نجاحًا باهرًا في الماراثون الرمضاني 2023، وكان من بطولة الفنان محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، أحمد داش، منة فضالي، عصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

وتدور أحداث مسلسل بابا جه الذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024  حول كوميديا اجتماعية مصرية يجسد فيها حسني شخصي هشام، وهو رجل في الأربعينات من عمره مدير في أحد الفنادق وهو متزوج من نسرين أمين ويمرا سويًا بمجموعة من المواقف التي تشرح العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات. 

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