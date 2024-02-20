الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة ضيوف شرف مسلسل بابا جه

مسلسلات رمضان 2024..
مسلسلات رمضان 2024.. بابا جه

تصدر مسلسل "بابا جه" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية تزامنًا مع عرض البوستر الدعائي والتشويقي له، حيث ينتظره عدد كبير من الجمهور لاسيما مع مشاركة الفنان أكرم حسني الذي يتميز بالحس الكوميدي في أعماله الناجحة. 

 ونتيجة لما سبق ذكره ينشر موقع "الدستور" قصة مسلسل "بابا جه" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالإضافة إلى نشر أبطال وصناع المسلسل وضيوف الشرف. 

أبطال وصناع مسلسل بابا جه 

ويشارك في بطولة مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم: 

-أكرم حسني

- فريال يوسف

- نسرين أمين

- أوتاكا

- سما إبراهيم

- سامي مغاوري

- ياسر الطوبجي

- الطفلة لافينا نادر التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل 

- الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا.

- المسلسل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل وإخراج خالد مرعي.

مسلسلات رمضان 2024.. مي سليم تروج لمسلسلها الجديد "سر إلهي"

مسلسلات رمضان 2024 |ظهور خاص لأشرف وفزاع وربيع فى الموسم الثامن من الكبير أوى

ضيوف شرف مسلسل بابا جه

يشارك في مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من ضيوف الشرف وهم، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني.

قصة مسلسل بابا جه

تندرج قصة مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار كوميدي اجتماعي وينتمي إلى الـ 15 حلقة، ويحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يجسد دوره الفنان أكرم حسني، ويعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

كما تشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة المسلسل وتجسد دور زوجة "هشام" وتدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية والمشكلات التي تتعلق بتربية الأبناء، ولكنها تحاول مشتركة معه في التغلب عليها.

بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل اكرم حسني دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أكرم حسني مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بابا جه

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024..  قصة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب