مسلسلات رمضان 2024.. قائمة ضيوف شرف مسلسل بابا جه

تصدر مسلسل "بابا جه" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية تزامنًا مع عرض البوستر الدعائي والتشويقي له، حيث ينتظره عدد كبير من الجمهور لاسيما مع مشاركة الفنان أكرم حسني الذي يتميز بالحس الكوميدي في أعماله الناجحة.

ونتيجة لما سبق ذكره ينشر موقع "الدستور" قصة مسلسل "بابا جه" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالإضافة إلى نشر أبطال وصناع المسلسل وضيوف الشرف.

أبطال وصناع مسلسل بابا جه

ويشارك في بطولة مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم:

-أكرم حسني

- فريال يوسف

- نسرين أمين

- أوتاكا

- سما إبراهيم

- سامي مغاوري

- ياسر الطوبجي

- الطفلة لافينا نادر التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل

- الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا.

- المسلسل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل وإخراج خالد مرعي.

ضيوف شرف مسلسل بابا جه

يشارك في مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من ضيوف الشرف وهم، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني.

قصة مسلسل بابا جه

تندرج قصة مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار كوميدي اجتماعي وينتمي إلى الـ 15 حلقة، ويحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يجسد دوره الفنان أكرم حسني، ويعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

كما تشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة المسلسل وتجسد دور زوجة "هشام" وتدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية والمشكلات التي تتعلق بتربية الأبناء، ولكنها تحاول مشتركة معه في التغلب عليها.