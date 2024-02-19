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محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..  قصة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

بابا جه
بابا جه

تعددت قائمة مسلسلات رمضان 2024، وتضم مسلسلات دراما رمضان 2024 العديد من الفنانيين من بينهم نيلى كريم وغادة عبد الرازق وخالد النبوى وأمير كرارة وأكرم حسنى، ويظهر أكرم حسنى فى دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل بابا جه فى هذا السياق تنشر الدستور قصة المسلسل والأبطال المشاركين.

قصة مسلسل بابا جه فى دراما رمضان 2024

تندرج قصة مسلسل بابا جه في إطار كوميدي اجتماعي وينتمي إلى الـ 15 حلقة، حيث يحكي قصة رجل أربعيني "هشام" يجسد دوره الفنان أكرم حسني، يعمل مدير فندق وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية ولكن في أسلوب كوميدي ممتع وشيق.

وتشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة المسلسل وتلعب دور زوجة "هشام"وتدخل معه في العديد من المشكلات الزوجية والمشكلات التي تتعلق بتربية الأبناء، ولكنها تحاول مشتركة معه في التغلب عليها.

مسلسلات رمضان 2024..قصة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني"

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية حور أحمد فى "بابا جه" (خاص)

أبطال مسلسل بابا جه فى دراما رمضان 2024

يضم مسلسل بابا جه نخبة من النجوم وهم:

-أكرم حسني

 

- نسرين أمين

 

- سماء إبراهيم

 

- فريال يوسف

 

- محمد أوتاكا

 

- ياسر الطوبجى

- ومجموعة من الأطفال من بينهم الطفلة لافينا نادر التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي لمسلسل بابا جه، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين.

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ماذا قالت نسرين أمين عن مسلسل بابا جه فى دراما رمضان 2024

قالت الفنانة نسرين أمين، إنهم لم ينتهوا من تصوير مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني والتصوير سيظل مستمرًا في شهر رمضان، معقبة: "بحاول أخفف في الدراما ولو في عمل يحتمل كوميدي أؤديه والمسلسل مكتوب حلو ويناقش قضية مهمة في الأسر المصرية".

وأضافت نسرين أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، أن مسلسل بابا جه يناقش قضية دور الأب في الأسرة المصرية، متابعة: "عجبتني فكرة المسلسل والمؤلف وائل حمدي كاتب الحلقات رائعة وتشجعت للعمل خاصة أن أول مرة أشتغل مع أكرم حسني".

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