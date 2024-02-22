طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

أعلن- منذ قليل- الدكتور محمد الناظر استشاري الأمراض الجلدية، وفاة الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، بعد صراع مع مرض السرطان.

يعرف الدكتور هاني الناظر بتفانيه الطبي وتفاعله الكبير مع المرضى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حيث كان يلقبه متابعوه بـ"طبيب الإنسانية".

ولد "الناظر" في 26 ديسمبر 1950 في سوهاج، وحصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة عين شمس عام 1981، وحصل على العديد من الشهادات العلمية والتخصصات في مجال الطب، بما في ذلك دكتوراه في النباتات الطبية والأمراض الجلدية.

وشغل مناصب مهمة مثل رئيس المركز القومي للبحوث وأستاذ باحث في عدة جامعات، كما أجرى العديد من الأعمال الخيرية والكشوفات المجانية للمحتاجين.