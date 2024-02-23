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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم تراجع طفيف بالتزامن مع التراجع الذي سجله سعر الذهب العالمي خلال جلسة تعاملات اليوم، سجل الذهب عيار 21 تراجع بنحو 10 جنيهات، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية حسب نوع الذهب، فتتراحع مصنعية الذهب عيار 21 لتكون بين 60 جنيهًا إلى 100 جنيه حسب محل الصاغة، وتلجأ بعض المحلات إلى حسابها بنحو 6% من ثمن جرام الذهب، بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 نتيجة لتميز صناعته مقارنة بالذهب عيار 21، ويبلغ ثمن مصنعية الذهب عيار 18  14% من سعر جرام الذهب. 

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 24

3942.75 جنيه للبيع.

3914.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر عيار 22

3614.25 جنيه للبيع.

3588 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر عيار 21

3450 جنيه للبيع.

3425 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر عيار 18

2957.25 جنيه للبيع.

2935.7  جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر عيار 14

2300 جنيه للبيع.

2283.2  جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر عيار 12

1971.5 جنيه للبيع.

1957.25 جنيه للشراء.

الذهب عيار 9

1478.5 جنيه للبيع.

1467.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

 تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار مع ضعف الطلب على الذهب متأثر بصعود الدولار الأمريكي مع ترقب صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

وانخفضت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.05% وسجلت حوالي 2023.54 دولار للأوقية، بينما، سجلت عقود الذهب الاَجلة حوالي 2034.65 دولار للأوقية بنسبة انخفاض تصل إلى 0.25%.

وسجل سعر الذهب العالمي تراجع لعدة جلسات  مع توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة طويلة والتي قد تمتد إلى النصف الثاني من العام الجاري.

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