في ذكرى ميلادها.. نرصد اللحظات الأخيرة من حياة تحية كاريوكا

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الراقصة تحية كاريوكا، التي رحلت عن عالمنا في 19 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

تعد الراقصة تحية كاريوكا، من ضمن أفضل الفنانات التي لمع نجمها في تاريخ السينما المصرية، حيث لم تكن موهبتها الوحيدة الرقص الشرقي ولكنها أبدعت في تقديم العديد من الأدوار الفنية المميزة التي لمست قلوب الجماهير.

بعد رحلة تكفير الذنوب.. اللحظات الأخيرة من حياة الراقصة تحية كاريوكا (صور)

بالرغم من موهبة تحية كاريوكا في الرقص الشرقي، إلا أنها تميزت عن سيدات جيلها حيث استطاعت أن تجمع ما بين الرقص والتمثيل في أعمالها الفنية لتترك بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الراقصة تحية كاريوكا في مثل هذا اليوم 22 فبراير، يرصد “الدستور” في تقريره اللحظات الأخيرة من حياة الراقصة تحية كاريوكا التي قررت فيها اعتزال الفن وترك موهبتها والتقرب إلى الله:

اللحظات الأخيرة من حياة الراقصة تحية كاريوكا (صور)

قررت الراقصة تحية كاريوكا اعتزال الرقص الشرقي نهائيًا في أواخر الأربعينات، وذلك بعد أن شهدت إحدى الراقصات وهي تقدم الطلبات للزبائن بعد تاريخ حافل من الأعمال الفنية، لتكتفي كاريوكا في آخر أيامها بتقديم أدوار صغيرة في السينما المصرية.

بعد رحلة تكفير الذنوب.. اللحظات الأخيرة من حياة الراقصة تحية كاريوكا (صور)

وفي اللحظات الأخيرة من حياة الراقصة تحية كاريوكا تغيرت بشكل كبير، وهي الفترة التي تحدثت عنها الفنانة الراحلة "رجاء الجداوي"، حيث فرغت حياتها للصلاة والعبادة والتقرب إلى الله وترك الرقص وارتداء الحجاب بشكل نهائي، وتعرضت الراقصة تحية كاريوكا، لجلطة رئوية حادة بعد عودتها مباشرة من العمرة، لتكون هذه رحلتها الأخيرة.