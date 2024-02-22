الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

قبل وفاته.. نصائح طبية قدمها طبيب الغلابة الدكتور هانى الناظر لمتابعيه

هاني الناظر
هاني الناظر

حالة من الحزن والصدمة تسود مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان وفاة الدكتور هاني الناظر، أشهر أطباء الأمراض الجلدية.

ونعى رواد السوشيال ميديا أسرة الدكتور الراحل هاني الناظر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلى تطبيق "إكس".

ورحل "الناظر" عن عالمنا متأثرًا بمرض السرطان الذي سبب له الكثير من المتاعب الصحية، حسب ما أعلن ابنه الدكتور محمد الناظر منذ قليل.

وبالرغم من معاناته مع مرض السرطان إلا أن طبيب الغلابة لم يترك مرضاه فكان يحرص على تقديم نصائح طبية لهم عبر موقع "فيسبوك" بدون عائد مادي.

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قبل وفاته.. نصائح طبية قدمها الراحل هاني الناظر لمتابعيه

قدم الدكتور الراحل هاني الناظر لمتابعيه العديد من النصائح الطبية منها نصائح نفسية وأيضًا علاجية مجانًا، ومن ضمن النصائح التي عرضها على مرضاه عبر حسابة الشخصي "فيسبوك".

قبل وفاته.. نصائح طبية قدمها الراحل هاني الناظر لمتابعيه
قبل وفاته.. نصائح طبية قدمها الراحل هاني الناظر لمتابعيه
قبل وفاته.. نصائح طبية قدمها الراحل هاني الناظر لمتابعيه
قبل وفاته.. نصائح طبية قدمها الراحل هاني الناظر لمتابعيه

طبيب الاستشارات المجانية.. هاني الناظر يصدم الجميع بخبر وفاته

واستطاع طبيب الغلابة الدكتور الراحل هاني الناظر أن ينال حب وتقدير متابعيه بسبب مساعدتهم في الاستشارات الطبية دون عائد مادي منهم، وذلك من خلال الرد عليهم سريعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والإجابة عليهم وإعطائهم روشتة الأدوية التي ينصح بها مجانًا.

ولم يكتفِ دور الدكتور الراحل هاني الناظر بالرد فقط على المرضى على موقع "فيسبوك"، لكنه كان يقدم العديد من النصائح الطبية لمتابعيه منها النفسي والصحي، ومن أكثر النصائح التي قدمها هاني الناظر لمتابعيه هي الحفاظ على صحتهم من الأمراض والاهتمام بصحتهم النفسية أيضًا.

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