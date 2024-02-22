الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

بعد وفاة هاني الناظر بأخطر نوع.. أنواع أمراض السرطان الأكثر شيوعًا حول العالم

هاني الناظر
هاني الناظر

رحل عن عالمنا الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

أصيب الدكتور هاني الناظر، بسرطان نادر في الغدد الليمفاوية النادر اسمه "ليمفوما بوركيت"، وكان قد شرع في بروتوكول العلاج الكيميائي الذي سبب له الكثير من المتاعب الصحية حسب ما أعلن ابنه الدكتور محمد الناظر، وقال إنه حتى لم يعد قادرا على تناول الطعام ويعاني من ارتفاع شديد في درجة حرارته مما اضطر الأطباء إلى دخوله للرعاية المركزة.

يعد سرطان لمفوما بيركت من ضمن أخطر أنواع السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام اللمفاوية.

"الدستور" ترصد في هذا التقرير تفاصيل حول سرطان "لمفوما بيركت"،  وأنواع السرطانات الأكثر انتشارًا على مستوى العلم.

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وداعًا طبيب الاستشارات المجانية.. وفاة هاني الناظر تصدم متابعيه

 

يعد سرطان لمفوما بيركت من أكثر أنواع السرطانات خطورة فهو منتشر بشكل أكبر في وسط افريقيا، وتشمل أعراضه كالتالي:"فقدان الشهية - فقدان الوزن - التعب والإعياء - التعرق الليلي - الإصابه بالحمى". 

مضاعفات سرطان لمفوما بيركت

يمكن أن يسبب علاج سرطان بيركت مجموعة من المضاعفات الخطيرة، وهي:

1 - مشاكل في القلب أو الرئة بعد تناول بعض أدوية العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للصدر.

2 - الإصابه بتلف العظام أو هشاشة العظام.

3 - تغيرات في القدرة الجنسية والقدرة على الإنجاب.

4 - صعوبات التعلم والتغيرات في الوظيفة الفكرية.

5 -  ضعف الجهاز المناعي من المضاعفات الشائعة لورم الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية بشكل عام، ويمكن أن يصبح أكثر حدة أثناء العلاج.

6 - قد يؤدي علاج سرطان بيركت إلى زيادة خطر الإصابة بنوع آخر من السرطان في المستقبل.

أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا حول العالم

1 - سرطان الثدي.

2 - سرطان القولون والمستقيم.

3 - سرطان البروستاتا.

4 - سرطان الجلد غير الميلانيني.

5 - سرطان المعدة.

هاني الناظر الدكتور هاني الناظر وفاة هاني الناظر السرطان سرطان لمفوما بيركت

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