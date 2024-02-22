الطيبون يغادرون.. كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع خبر وفاة هاني الناظر ؟

رحل عن عالمنا - منذ قليل - الدكتور هاني الناظر، الذي اشتهر بلقب "طبيب الغلابة" الذي كان بمثابة الطبيب الداعم للمرضى، وكان يساعدهم دون مقابل مادي.

ونعى رواد السوشيال ميديا أسرة الدكتور الراحل هاني الناظر، أشهر أطباء الأمراض الجلدية، حيث انتشرت حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وفاته.

"الطيبون يغادرون".. كيف تفاعل رواد السوشيال مع خبر وفاة هاني الناظر ؟

كتب أحد رواد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله..الطيبون يغادرون الأرض سريعًا دكتور هاني الناظر.. الطبيب الإنسان.. في ذمة الله برحيله اليوم فقدنا ثروة إنسانية كبيرة نادرًا لما نلاقيها.. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. ألف رحمة ونور وروح وريحان وجنات نعيم عليك يا دكتور هاني.. في أمان الله يا طيب".

"الطيبون يغادرون".. كيف تفاعل رواد السوشيال مع خبر وفاة هاني الناظر؟

وعلق آخر: "أحبه الناس لخدمته للناس وإخلاصه فى مهنته،،، إنه نموذج الطبيب الذى مارس الإخلاص فى مهنته وحولها إلى رسالة لمساعدة الناس،، #وداعًا د هانى الناظر".

"الطيبون يغادرون".. كيف تفاعل رواد السوشيال مع خبر وفاة هاني الناظر؟

"الطيبون يغادرون".. كيف تفاعل رواد السوشيال مع خبر وفاة هاني الناظر؟

"الطيبون يغادرون".. كيف تفاعل رواد السوشيال مع خبر وفاة هاني الناظر؟

يذكر أن الدكتور محمد الناظر، أعلن عن وفاة والده الدكتور هاني الناظر، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 - 2 - 2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".