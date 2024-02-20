أسعار ياميش رمضان 2024.. وأسعار البلح في الأسواق المصرية

أسعار ياميش رمضان 2024 محور تساؤل الملايين من المصريين حاليا عبر موقع جوجل البحثي مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024 ورغبتهم في شراء مستلزمات رمضان في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار ياميش رمضان 2024

يمكن معرفة أسعار ياميش رمضان 2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في مختلف المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر قمر الدين الدمشقي نحو 35 جنيها.

سجل سعر التمر الهندي الاسواني نحو 35 جنيها.

سجل سعر قمر الدين السواري نحو 35 جنيها.

سجل سعر التين السوري نحو 85 جنيها.

سجل سعر كيلو المشمشية الكبير نحو 520 جنيها.

سجل سعر التين المجفف الجبلي نحو 420 جنيها.

سجل سعر قمر الدين الأقلام نحو 110 جنيهات.

سجل سعر المشمشية التركي نحو 90 جنيها.

سجل سعر قراصيا وزن 250 جرام نحو 70 جنيها.

سجل جوز الهند كامل الدسم نحو 55 جنيها.

سجل سعر قراصيا المجففة وزن 500 جنيه نحو 140 جنيها.

سجل سعر الزبيب بناتي فاتح نحو 80 جنيها.

سجل سعر السوداني المقشر نحو 60 جنيها.

أسعار البلح في رمضان 2024

يرغب الملايين من المواطنين في شراء البلح مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024 باستخدامه في إعداد وجبات الإفطار الرئيسية مثل البلح باللبن وغير ذلك وجاءت أسعار البلح كما يلي:-

أسعار البلح السيوي تتراوح من 30 إلى 60 جنيها.

أسعار البلح الثلاجة تتراوح من 15 إلى 21 جنيها.

أسعار البلح الشامية تتراوح من 17 إلى 43 جنيها.

أسعار البلح إبريمي تتراوح من 16 إلى 30 جنيها.

أسعار البلح مركابي تتراوح من 19 إلى 60 جنيها.

أسعار البلح الأبيض الغزالي تتراوح من 17 إلى 43 جنيها.

أسعار البلح عينات تتراوح من 18 إلى 49 جنيها.

أسعار البلح البان تتراوح من 17 إلى 43 جنيها.

أسعار البلح الوردة تتراوح من 18 إلى 43 جنيها.

أسعار البلح البرتموتة تتراوح من 17 إلى 55 جنيها.

أسعار البلح أسواني تتراوح من 15 إلى 45 جنيها.

أسعار البلح السكوتي تتراوح من 17 إلى 55 جنيها.

أسعار البلح الجنديلة تتراوح من 17 إلى 55 جنيها.

أسعار البلح قرن غزال تتراوح من 40 إلى 90 جنيها.

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