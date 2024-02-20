الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2024 الإذاعية.. أحمد حلمي وإسعاد يونس في المقدمة

سوبر فوزية
سوبر فوزية

المسلسلات الإذاعية في رمضان 2024، يشهد الموسم الرمضاني 2024 عرض العديد من الأعمال الفنية الإذاعية عبر محطات مُختلفة، ويستعرض "الدستور" أبرز وأهم هذه المسلسلات:

سوبر فوزية

تواصل صاحبة السعادة إسعاد يونس تسجيل حلقات المسلسل الدرامي الجديد "سوبر فوزية" داخل أستديوهات إذاعة راديو النيل. 

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل مما يصيبها بالملل وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان". 

"سوبر فوزية" بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وإنتاج إذاعات راديو النيل ويذاع في شهر رمضان المقبل 2024.

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شاكر مش فاكر

شاكر مش فاكر

تعاقد الفنان هشام ماجد على بطولة مسلسل إذاعي في رمضان 2024 يحمل عنوان "شاكر مش فاكر" وتشاركه البطولة الفنانة نور قدري، على أن يبث عبر محطة راديو النيل طوال شهر رمضان الكريم المقبل.

غير صالح للنشر

المسلسل الإذاعي غير صالح للنشر

يشارك الفنان محمد سلام في السباق الرمضاني 2024 بالمسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر"، حيث تعاقدت معه إذاعة إنرجي، الفترة الماضية، بحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي، العمل من سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس، محمد محارب، إخراج زهرة رامي.

أبويا شقيقي

مسلسل “أبويا شقيقي”

كشف راديو النيل عن تفاصيل المسلسل الإذاعي الجديد للنجم محمد هنيدي، في رمضان المقبل حيث أطلق البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل “أبويا شقيقي”، والذي ينتمي لأعمال الكوميديا ويعرض على إذاعة راديو النيل خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويظهر خلال البوستر الدعائي للعمل النجمان محمد هنيدي وشيري عادل، ويجسد هنيدي شخصية كمال، كما ظهر في البوستر صورة خلفهما لشخصي كبير في السن يجسد شخصيته محمد هنيدي ايضًا في إطار كوميدي اجتماعي والعمل من إنتاج راديو النيل.

 

فبركة

مسلسل “فبركة”

تدور قصة مسلسل “فبركة” بطولة الفنان أحمد حلمي في إطار كوميدي، حول ظاهرة التريند، و محاولة جذب أكبر عدد من المشاهدات حتي لو كان ذلك مبني على الفبركة.

ويشارك في بطولة مسلسل “فبركة” كل من: “أحمد حلمي، هنا الزاهد، سامي مغاوري، سوسن بدر، طه دسوقي، نور قدري، محمد رضوان، علي صبحي، وإنچي علي”، العمل من تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.

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