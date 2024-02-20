مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيي الفخراني وأبرز شخصياته

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب طويلة دامت لعامين؛ لييهرنا مرة أخري بالقضايا المهمة التي يناقشها من خلال أعماله، والتي كان آخرها مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يجسد النجم يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة شخص تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء، مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة.

أبرز شخصيات مسلسل عتبات البهجة

وتجسد فيه الفنانة جومانا مراد دور "نعناعة" الزوجة القوية المسيطرة التى لا تراعى قرارات زوجها الذى يلعب دوره الفنان علاء مرسى، وتقرر السيطرة على زمام الأمور، وللحفاظ على جعل الأسرة قائمة على مشاركة الزوجين دون سيطرة الزوجة.

مسلسل عتبات البهجة مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل"، ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد سنوات مسلسل تليفزيوني.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، ليل عز العرب، هشام إسماعيل، وفاء صادق، جازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، علاء زينهم، وعدد كبير من الفنانين والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالميجد، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب.