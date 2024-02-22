جنيه رقمى.. خبير يكشف هدف العملات الإلكترونية التى تطرحها مصر قريبًا

أعلن البنك المركزي مؤخرًا أن مصر تعمل بنشاط من أجل تطوير مشروع العملة الرقمية أو الجنيه الرقمي، لزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول العملة الرقمية وأهدافها والعائد منها عند طرحها، وهو ما توضحه "الدستور" في التقرير التالي:

يقول خبير أمن المعلومات المهندس شاكر الجمل إن هناك أسبابًا متعددة وراء طرح العملة الرقمية للبنك المركزي على الطاولة بالنسبة للدولة المصرية، حيث أصبح المزيد من الناس يتجهون نحو التعامل غير النقدي.

تحظي بالإيمان والائتمان

يضيف شاكر، لـ"الدستور" أنَّ العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي، والتي بصدد الإعلان عن طرحها قريبًا، سوف تحظى "بالإيمان والائتمان الكاملين من الحكومات المصرية".

وتابع خبير أمن المعلومات “يمكن أن توفر العملات الرقمية للبنوك المركزية مكافحة لصعود العملات المشفرة التي قد تمكن النشاط المالي غير القانوني؛ وتقوم دول أخرى حول العالم بتجربة العملات الرقمية”.

تعزيز الشمول المالي

وأكد الجمل دور العملة الرقمية للبنك المركزي في تعزيز الشمول المالي، باعتبارها شكلاً خاليًا من المخاطر ومقبولًا على نطاق واسع من النقود الرقمية، مع تكاليف أقل محتملة وإمكانية وصول أكبر يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تزيد من الشمول المالي.

وعن مفهوم العملات الرقمية، أوضح الجمل أنَّها في شكل رقمي بحت، أي أنَّها ليست أصولًا ملموسة مثل النقد أو السلع، وتعمل على تبسيط البنية التحتية المالية، ما يجعلها أرخص وأسرع في إجراء المعاملات النقدية، ويمكنه أيضًا أن يسهل على البنوك المركزية تنفيذ السياسة النقدية.

ويشير الجمل إلى أنَّ الأموال الرقمية موجودة بالفعل في العديد من دول العالم، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات مصرفية، ويمكن إرسال هذه الأموال إلى الآخرين أو استلامها منهم من خلال الأنظمة المالية المعمول بها.

يتم التعامل معها مثل النقد

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أنَّ النقود الرقمية تتشابه من حيث المفهوم والاستخدام مع نظيرتها النقدية من حيث إنها يمكن أن تكون وحدة حسابية ووسيلة للمعاملات اليومية، حيث يتم التعامل معها مثل النقد. على سبيل المثال، الجنيه الموجودة في حسابك البنكي هى أموال رقمية، ولم تعد البنوك تخزن الأموال النقدية للعملاء. عندما تقوم بإيداع نقدي في أحد البنوك، فإنه يضيف أرقامًا إلى حسابك ويعيد إصدار تلك الفواتير لعملاء آخرين، وإذا قمت بإجراء سحب نقدي، يقوم البنك بتحويل أموالك الرقمية إلى نقد، ويطرح المبلغ من حسابك، ويعطيك فواتير مادية.

علاوة على ذلك، تحسّن العملة الرقمية كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي، فضلًا عن زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030.