أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعي و"بيتكوين" تحاول الصمود

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الخميس 22 فبراير2024، حيث سجلت عملة بيتكوين 51 ألف دولار، وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.02 تريليون دولار.

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجعا بنسبة 0.68%، ليصل إلى 51.593.3 دولار، وتراجعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.22% دولار مسجلًا 2.940.99 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 2.97%، ليسجل 0.5872 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 2.39% ليسجل 103.864 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" وتراجع بنحو 1.05%، لتصل إلى مستويات 0.084033 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 1.65% إلى مستويات 0.00951 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.75% إلى مستويات قرب 36.99 دولار.

كما ارتفعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 0.58% إلى مستويات 0.001218 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 4.76% إلى مستويات 1.7931 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 2.03% إلى مستويات 0.54142 دولار.

هيئة الأوراق المالية والبورصات

وفي ظل هذا التراجع، قامت عدة مؤسسات مالية من وول ستريت بالضغط على هيئة الأوراق المالية والبورصات لتخفيف المبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بالعملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، قدمت هذه المؤسسات طلبًا رسميًا يطالب بتغيير اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية.

البنوك الأمريكية التي تدير الأصول الرقمية

وتحث هذه المؤسسات الفاعلة في السوق على تعديل اللوائح المالية المتعلقة بالعملات الرقمية، وفقًا لتقرير بلومبرغ، مما يضغط على لجنة الأوراق المالية والبورصات لإدخال تغييرات تزيد من تكاليف البنوك الأمريكية التي تدير الأصول الرقمية لصالح عملائها.

وقد قدم ائتلاف من الجمعيات التجارية، يضم جمعية المصرفيين الأمريكيين ورابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية ومنتدى الخدمات المالية ومعهد سياسات البنوك، خطابًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الأربعاء، يطالب فيه بعدة تعديلات.

تأتي هذه المطالبات لتغيير التنظيمات المتعلقة بالعملات المشفرة في ظل ارتفاع أسعار البيتكوين والطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين خلال الأيام الأخيرة.