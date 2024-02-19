بيتكوين وتيرا.. أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

ارتفاع أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 فبراير2024 حيث سجلت عملة بيتكوين 52 ألف دولار، وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.03 تريليون دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاع بنسبة 1.00%، ليصل إلى 52.083.3 دولار، وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 3.41% دولار مسجلًا 2.891.79 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.82%، ليسجل 0.6802 دولار.

سعر عملة سولانا

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 2.51% ليسجل 111.715 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعًا بنحو 2.41%، لتصل إلى مستويات 0.085720 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.93% إلى مستويات 0.00979 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.38% إلى مستويات قرب 39.93دولار.

سعر عملة تيرا

كما ارتفعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 4.10% إلى مستويات 0.001333 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 0.91% إلى مستويات 1.835 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 1.06% إلى مستويات 0.51719 دولار.

تراجع سعر بيتكوين

وفي وقت سابق قد شهدت سعر بيتكوين تراجعا ملحوظا منذ الاسبوع الماضي إلى ما دون 50 ألف دولار بسبب بيانات التضخم الأمريكية الأكثر سخونة من المتوقع.

ولكن العملة المشفرة استعادت توازنها وصعدت مجددا إلى مستوى السعر المهم نفسيًا فوق 50 ألف دولار وأغلقت عنده في ساعات التداول الأوروبية.

المراهنة على ارتفاع البتكوين إلى 75 الف دولار

وطوال تاريخها، لم تتمكن بيتكوين من إغلاق سعرها فوق 50 ألف دولار سوى 45 مرة فقط، وفقًا لبيانات مؤشر أسعار بيتكوين (XBX) الذي يصدر عن منصة CoinDesk.

وحاليا يراهن متداولو العملات المشفرة على وصول سعر بيتكوين إلى 75 ألف دولار في الأشهر المقبلة.

ويتوقع البعض وصول بيتكوين إلى 64 ألف دولار في الأسابيع المقبلة مع تزايد الطلب من منتجات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) الخاصة بالبيتكوين.