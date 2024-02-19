الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بيتكوين وتيرا.. أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

جريدة الدستور

ارتفاع أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 فبراير2024 حيث سجلت عملة بيتكوين 52 ألف دولار، وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.03 تريليون دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاع  بنسبة 1.00%، ليصل إلى 52.083.3 دولار، وارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 3.41% دولار مسجلًا 2.891.79 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.82%، ليسجل 0.6802 دولار.

سعر عملة سولانا

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 2.51% ليسجل 111.715 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعًا بنحو 2.41%، لتصل إلى مستويات 0.085720 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.93% إلى مستويات 0.00979 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.38% إلى مستويات قرب 39.93دولار.

سعر عملة تيرا

كما ارتفعت  سعر عملة "تيرا" بنسبة 4.10% إلى مستويات 0.001333 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 0.91% إلى مستويات 1.835 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 1.06% إلى مستويات 0.51719 دولار.

تراجع سعر بيتكوين

وفي وقت سابق قد شهدت سعر بيتكوين تراجعا ملحوظا منذ الاسبوع الماضي إلى ما دون 50 ألف دولار بسبب بيانات التضخم الأمريكية الأكثر سخونة من المتوقع.

ولكن العملة المشفرة استعادت توازنها وصعدت مجددا إلى مستوى السعر المهم نفسيًا فوق 50 ألف دولار وأغلقت عنده في ساعات التداول الأوروبية.

txt

تطبيقات العملات الرقمية.. حيلة لسرقة مدخرات المصريين وإغرائهم بالثراء السريع

المراهنة على ارتفاع البتكوين إلى 75 الف دولار 

وطوال تاريخها، لم تتمكن بيتكوين من إغلاق سعرها فوق 50 ألف دولار سوى 45 مرة فقط، وفقًا لبيانات مؤشر أسعار بيتكوين (XBX) الذي يصدر عن منصة CoinDesk.

وحاليا يراهن متداولو العملات المشفرة على وصول سعر بيتكوين إلى 75 ألف دولار في الأشهر المقبلة.

ويتوقع البعض وصول بيتكوين إلى 64 ألف دولار في الأسابيع المقبلة مع تزايد الطلب من منتجات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) الخاصة بالبيتكوين.

423541954_1133263808113668_8603243642072635607_n
423541954_1133263808113668_8603243642072635607_n
القيمة السوقية عملة بيتكوين سولانا كاردانو شيبا العقود الذكية سعر عملة بيتكوين سعر بيتكوين سعر عملة تيرا العملات الرقمية اليوم

مواد متعلقة

استهداف سفينة وإسقاط طائرة.. ضربة "حوثية" مزدوجة لـ بريطانيا وأمريكا

أزمة داخل أوروبا بسبب مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء

تفاصيل استهداف الحوثيين سفينة بولوكس البريطانية فی البحر الأحمر

خبراء أتراك لـ"الدستور".. لقاء السيسي وأردوغان يدعم العلاقات الثنائية والتفاهم المشترك

وزيرة خارجية ألمانيا تناشد أطراف حرب غزة بقبول اقتراح مصر وقطر لوقف إطلاق النار

سياسي تركي لـ"الدستور": زيارة أردوغان إلى القاهرة تحول تاريخي في علاقات البلدين

وزيرة الخارجية الألمانية فى إسرائيل اليوم

خبراء عراقيون لـ"الدستور": خروج التحالف الدولى من العراق يحتاج لإرادة سياسية

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

من أقوى 100 سيدة في العالم.. اعرف من هى هدى منصور

"هزم التنمر والمرض النادر".. شاب بالزقازيق يتحدى الظروف ويصبح سباكًا مشهورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية